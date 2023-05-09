مباشر | استشهاد 13 فلسطينياً في عدوان إسرائيلي جديد على القطاع

شؤون فلسطينية

مجدلاني: العالم مطالب بدعم حقوق شعبنا وإعادة التوازن الدولي بلجم الفاشية الجديدة بدولة الاحتلال

مجدلاني: العالم مطالب بدعم حقوق شعبنا وإعادة التوازن الدولي بلجم الفاشية الجديدة بدولة الاحتلال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، في الذكرى السنوية للانتصار على الفاشية، أن العالم أجمع مطالب اليوم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني إعادة التوازن الدولي بلجم الفاشية الجديدة المتمثلة بدولة الاحتلال.

وتابع مجدلاني: يصادف اليوم 9 من مايو الذكرى السنوية للانتصار على الفاشية ، وها هي فاشية دولة الاحتلال ترتكب مجزرة ضد الأطفال والنساء والشيوخ بعدوان همجي ضد المدنيين الأبرياء بقطاع لغزة أدت الى استشهاد 13 مواطناً وابادة عائلات بأكملها ، وما زال العالم الديمقراطي يقف مكتوب الايدي تجاه هذه الفاشية الجديدة.

وأضاف د. مجدلاني: أن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت آخر احتلال في التاريخ المعاصر، وفي ظل قهر سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يحد من قدرة هذا الشعب من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن المشاركة في مسيرة التقدم الإنساني والحضاري.

وأشار إلى أن الازياح الخطير في دولة الاحتلال نحو الفاشية وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعمل بكل جهد من أجل تفجير الأوضاع في المنطقة، عبر السياسات العنصرية أحادية الجانب والتي تهدد امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ، يتطلب من المجتمع الدولي مقاطعتها وفرض المعوقات عليها ومحاصرتها.

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