مباشر | استشهاد 13 فلسطينياً في عدوان إسرائيلي جديد على القطاع

شؤون فلسطينية

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من خروج الوضع عن السيطرة

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من خروج الوضع عن السيطرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جمهورية مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في فلسطين المتمثل بجريمته في قطاع غزة واستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بينهم حالات خطيرة، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت الخارجية في بيانها، على رفض مصر الكامل للاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

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