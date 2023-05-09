مباشر | 13 شهيداً في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوعزت وزيرة الصحة مي الكيلة بتزويد مستودعات الوزارة في قطاع غزة، بكميات إضافية من الأدوية والمواد والمستهلكات الطبية، لتجنب حدوث أي نقص فيها.

وقالت وزيرة الصحة إن إفلات دولة الاحتلال من المساءلة الدولية في جرائم عديدة سابقة يدفعها للاستمرار في مسلسل الجرائم واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

وتابعت الوزيرة الكيلة: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستلزم تضافر الجهود للحفاظ على القطاع الصحي في غزة، للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين حتى في أحلك الظروف".

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم 13 شهيداً و20 مصاباً بينهم بحالات خطيرة.

أخبار ذات صلة

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من خروج الوضع عن السيطرة

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من خروج الوضع عن السيطرة

اشتية يوجه رسالة للأمم المتحدة عقب جريمة الاحتلال بغزة

اشتية يوجه رسالة للأمم المتحدة عقب جريمة الاحتلال بغزة

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

تنويه هام من شركة الكهرباء بغزة بالتزامن مع التصعيد الحالي

تنويه هام من شركة الكهرباء بغزة بالتزامن مع التصعيد الحالي

نتنياهو يعقد جلسة تقييم عاجلة للأوضاع الأمنية

نتنياهو يعقد جلسة تقييم عاجلة للأوضاع الأمنية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الجهاد: الرد على جريمة غزة لن يتأخر والاحتلال انتهك وقف إطلاق النار

الجهاد: الرد على جريمة غزة لن يتأخر والاحتلال انتهك وقف إطلاق النار

وزير إسرائيلي: حال شاركت حماس في الرد سنشرع باغتيال السنوار والضيف

وزير إسرائيلي: حال شاركت حماس في الرد سنشرع باغتيال السنوار والضيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

13 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق واعتقال شابين عقب اقتحام البلدة القديمة في نابلس

13 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق واعتقال شابين عقب اقتحام البلدة القديمة في نابلس

الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا

الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

جيش الاحتلال: 40 طائرة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على القطاع

جيش الاحتلال: 40 طائرة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على القطاع

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان