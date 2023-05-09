الكيلة توعز بتزويد مستودعات الوزارة بغزة بمستلزمات طبية تجنياً لأي نقص

رام الله - دنيا الوطنأوعزت وزيرة الصحة مي الكيلة بتزويد مستودعات الوزارة في قطاع غزة، بكميات إضافية من الأدوية والمواد والمستهلكات الطبية، لتجنب حدوث أي نقص فيها.وقالت وزيرة الصحة إن إفلات دولة الاحتلال من المساءلة الدولية في جرائم عديدة سابقة يدفعها للاستمرار في مسلسل الجرائم واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.وتابعت الوزيرة الكيلة: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستلزم تضافر الجهود للحفاظ على القطاع الصحي في غزة، للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين حتى في أحلك الظروف".وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم 13 شهيداً و20 مصاباً بينهم بحالات خطيرة.