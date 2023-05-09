الجهاد: الرد على جريمة غزة لن يتأخر والاحتلال انتهك وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن المجزرة التي ارتكبها في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها "تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار".وقالت الحركة إن "الرد على هذه المجزرة العدوانية لن يتأخر، وإن سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة".وشددت على أن الاحتلال لن يحقق أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة، فالمقاومة صفوفها موحدة، ومواقفها ثابتة.وزفت حركة الجهاد وجناحها العسكري سرايا القدس، عدداً من قادتها العسكريين الذي اغتالتهم قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال استهداف منازلهم في القطاع.وأعلنت عن استشهاد القيادي البارز في سرايا القدس جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.كما أعلنت عن استشهاد القيادي خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.إضافة للقيادي في الحركة طارق محمد عز الدين وهو أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.