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شؤون فلسطينية

13 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق واعتقال شابين عقب اقتحام البلدة القديمة في نابلس

13 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق واعتقال شابين عقب اقتحام البلدة القديمة في نابلس
إصابة بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة من نابلس ومحاصرة منزل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 13 مواطنا، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة بمدينة نابلس، ومحاصرة أحد المنازل، والتي أسفرت عن اعتقال مواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي بينهم طفل (14 عاما) بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أصيب 75 آخرون بالاختناق، خلال الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة القريون في البلدة القديمة، واعتقلت الشاب حمزة منصور الحلسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إخلاء مدرستي الخالدية، وجمال عبد الناصر في محيط البلدة القديمة في نابلس، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال بغزارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عطا الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حارة المخفية.

وكانت قوات كبيرة قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، ودارت مواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة "درون" في إطلاق القنابل الغازية.

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