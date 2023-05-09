بعد اغتياله قادة من الجهاد.. جيش الاحتلال يطلق اسم عملية عسكرية ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اسمًا على العملية العسكرية التي يشنها ضد قطاع غزة بعد ساعات قليلة من اغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم إبلاغ مصر بعملية "الدرع والسهم" بعد دقائق من الضربة الافتتاحية بغزة.وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.وأعلن جيش الاحتلال، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 12 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.