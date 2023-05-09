قناة إسرائيلية: العملية العسكرية ضد غزة ستستمر عدة أيام

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، آخر تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على قطاع غزة واغتياله عدد من قادة سرايا القدس في القطاع.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن التقديرات بأن العملية العسكرية ضد غزة ستستمر عدة أيام.وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الشخصيات التي قمنا بتصفيتها بغزة، نتابعهم منذ شهر رمضان، وهم من أصدر تعليمات مباشرة بإطلاق الصواريخ من غزة منها يوم الثلاثاء الماضي، وفق تصريحاته.وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.في حين، أفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 12 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.