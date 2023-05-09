مباشر | شهداء وجرحى في عدوان جديد يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا

الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا
الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد اهلنا في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم اطفال ونساء ومدنيين عزل.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرانيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا  يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

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