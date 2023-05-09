جيش الاحتلال: 40 طائرة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على القطاع

وأفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 12 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.



وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن 40 طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في الهجمات على قطاع غزة في نفس الوقت منذ انطلاق العملية العسكرية.ووفق المتحدث، فإنه لم يتم تحديد فترة زمنية للعملية العسكرية الحالية، وقال إننا "جاهزون وسنتصرف وفقا للتطورات".