مباشر | شهداء وجرحى في عدوان جديد يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة

شؤون فلسطينية

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، تعليق الدارسة في مدارسها، جراء العدوان الإسرائيلي.

و️قالت (أونروا)، إنه نظراً للظروف الحالية و حفاظاً على سلامة الطلاب والموظفين يتم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس ومركزي تدريب غزة وخانيونس اليوم الثلاثاء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

جيش الاحتلال: 40 طائرة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على القطاع

جيش الاحتلال: 40 طائرة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على القطاع

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في القطاع

تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في القطاع

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

كتائب القسام تنعى قادة سرايا القدس: دماء الشهداء ستكون ناراً تحرق المعتدين

كتائب القسام تنعى قادة سرايا القدس: دماء الشهداء ستكون ناراً تحرق المعتدين

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

الديمقراطية: دولة الاحتلال تشن حرب إبادة ضد شعبنا ولا بد أن تدفع الثمن غالياً

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

مستشفى حمد تعلن توقف خدمات العيادات الخارجية وجلسات العلاج الخارجي

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

أبو مرزوق: رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة

تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في القطاع

تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في القطاع

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

غزة: المعابر والحدود تصدر تنويهاً بشأن عمل معابر القطاع

غزة: المعابر والحدود تصدر تنويهاً بشأن عمل معابر القطاع

الإعلامي الحكومي بغزة: نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسؤولية

الإعلامي الحكومي بغزة: نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسؤولية

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان