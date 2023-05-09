أونروا تُعلن تعليق الدارسة وإغلاق المدارس جراء العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، تعليق الدارسة في مدارسها، جراء العدوان الإسرائيلي.و️قالت (أونروا)، إنه نظراً للظروف الحالية و حفاظاً على سلامة الطلاب والموظفين يتم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس ومركزي تدريب غزة وخانيونس اليوم الثلاثاء.وكان المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.