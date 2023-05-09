كتائب القسام تنعى قادة سرايا القدس: دماء الشهداء ستكون ناراً تحرق المعتدين

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الثلاثاء، شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رأسهم قادة سرايا القدس الذين استشهدوا بعملية اغتيال إسرائيلية.



وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي: "بكل آيات العز والفخار تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة".



وتابعت: "إن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة عشرين آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة.



واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية مفاجئة، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قيادات سرايا القدس، بغارات جوية في قطاع غزة.



ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، ثلاثة من قيادتها وهم: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطن