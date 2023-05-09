تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائماً جزئيا وباردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا حارا نسبيا الى حار وجافا يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: