هنية: العدو أخطأ في تقديراته والمقاومة ستحدد الطريقة التي تؤلمه

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الثلاثاء، إن اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس بـ "عملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل".وأضاف هنية، في تصريح صحفي مقتضب، أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمـقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية مفاجئة، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قيادات سرايا القدس، بغارات جوية في قطاع غزة.ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، ثلاثة من قيادتها وهم: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.