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شؤون فلسطينية

غزة: المعابر والحدود تصدر تنويهاً بشأن عمل معابر القطاع

غزة: المعابر والحدود تصدر تنويهاً بشأن عمل معابر القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً، بشأن عمل المعابر في القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي.

وتنوه الهيئة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحاً لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها أمس الاثنين.

أما بخصوص معبر رفح البري، فأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بأنه مفتوح اليوم الثلاثاء 9 آيار/مايو بشكل طبيعي.

وقالت: بخصوص معبر إيرز/بيت حانون، شمال قطاع غزة، سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر.

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