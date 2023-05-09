غزة: المعابر والحدود تصدر تنويهاً بشأن عمل معابر القطاع





وتنوه الهيئة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحاً لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها أمس الاثنين.





أما بخصوص معبر رفح البري، فأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بأنه مفتوح اليوم الثلاثاء 9 آيار/مايو بشكل طبيعي.



وقالت: بخصوص معبر إيرز/بيت حانون، شمال قطاع غزة، سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء 9 مايو وحتى إشعار آخر.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً، بشأن عمل المعابر في القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي.