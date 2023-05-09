أول تعليق من حماس على العدوان الإسرائيلي في القطاع

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.



ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.



وأضافت، أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.







رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الثلاثاء، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الحركة تزف إلى شعبنا ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة.وأضاف بأن الاحتلال يواصل عدوانه في كل مكان ضد شعبنا، وهو يصعد من عدوانه على القطاع.وشدد قاسم على أن "الاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه على قطاع غزة".