الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، إن المقاومة الفلسطينية ستبدأ ردها على جرائم الاحتلال من حيث انتهت المعارك السابقة.وأكد سلمي، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، مضيفاً أن" كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".ولفت سلمي، إلى أن المعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي.واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية مفاجئة، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قيادات سرايا القدس، بغارات جوية في قطاع غزة.ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، ثلاثة من قيادتها وهم: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.