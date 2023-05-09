شاهد: لحظة الافراج عن الشهيد طارق عز الدين في صفقة وفاء الأحرار

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثّق لحظة الإفراج عن الشهيد الأسير المحرر طارق عز الدين في صفقة وفاء الأحرار.واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأسير المحرر عز الدين، برفقة اثنين من كبار قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.وأطلق سراح عز الدين عام 2010 ضمن صفقة وفاء الأحرار التي أبرمت بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.ويتهم جيش الاحتلال عز الدين بأنه "مسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.وأضافت، أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.