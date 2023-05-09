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شؤون فلسطينية

غزة: تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية حتى إشعار آخر

غزة: تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية حتى إشعار آخر
قرار في غزة بتعليق الدوام للمؤسسات التعليمية وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.

كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".

كما تم الإعلان عن اغتيال أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن جيش الاحتلال أسماء هؤلاء القادة وهم طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني.

وأفادت قناة الجزيرة القطرية، فجر الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادياً بارزاً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.

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