الإعلامي الحكومي بغزة: نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسؤولية





وأكد معروف أن هذا العدوان السافر وقصف البيوت على ساكنيها، يدلل على العقلية الاجرامية الدموية لدى الاحتلال الذي لا يأبه لحياة وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يلتفت للأعراف والمواثيق الدولية أو أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ما يستوجب موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي يتجاوز حدود الشجب والإدانة.





وشدد على أن "هذا العدوان والجريمة التي خلفها القصف تتطلب أن نقف صفا واحدا في مواجهته، ونضيع الفرصة على المحتل وأعوانه بمحاولاتهم زعزعة استقرار وتماسك جبهتنا الداخلية، عبر حرب الاشاعات وبث الفرقة، لذا نهيب بجميع أبناء شعبنا وفي مقدمتهم وسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، وأن ينتبهوا إلى ما ينشره الاحتلال وناطقيه في إطار الحرب النفسية التي يمارسها ضدنا".

وأضاف أنها تقوم بواجبها في التعامل مع حالات استهداف الطيران الحربي المتواصل لعدد من المنازل والبيوت الآمنة بشكل مباشر دون سابق إنذار، ما أسفر عن شهداء وجرحى، بسبب استمرار محاولات الإنقاذ وعمليات انتشال الشهداء والجرحى، حيث تتواجد الأجهزة المختصة بأماكن الاستهداف.