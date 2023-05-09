مباشر | شهداء وجرحى في عدوان جديد يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسؤولية

الإعلامي الحكومي بغزة: نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسؤولية
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، فجر اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات والطواقم الحكومية، تتابع مجريات عدوان الاحتلال الغاشم والمفاجئ على أبناء شعبنا.

وأضاف أنها تقوم بواجبها في التعامل مع حالات استهداف الطيران الحربي المتواصل لعدد من المنازل والبيوت الآمنة بشكل مباشر دون سابق إنذار، ما أسفر عن شهداء وجرحى، بسبب استمرار محاولات الإنقاذ وعمليات انتشال الشهداء والجرحى، حيث تتواجد الأجهزة المختصة بأماكن الاستهداف.

وأكد معروف أن هذا العدوان السافر وقصف البيوت على ساكنيها، يدلل على العقلية الاجرامية الدموية لدى الاحتلال الذي لا يأبه لحياة وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يلتفت للأعراف والمواثيق الدولية أو أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ما يستوجب موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي يتجاوز حدود الشجب والإدانة.

وشدد على أن "هذا العدوان والجريمة التي خلفها القصف تتطلب أن نقف صفا واحدا في مواجهته، ونضيع الفرصة على المحتل وأعوانه بمحاولاتهم زعزعة استقرار وتماسك جبهتنا الداخلية، عبر حرب الاشاعات وبث الفرقة، لذا نهيب بجميع أبناء شعبنا وفي مقدمتهم وسائل الإعلام والنشطاء أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، وأن ينتبهوا إلى ما ينشره الاحتلال وناطقيه في إطار الحرب النفسية التي يمارسها ضدنا".

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