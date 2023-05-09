جيش الاحتلال يتخذ إجراءً عاجلاً خوفاً من الصواريخ المضادة ونيران القناصة من القطاع

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإنه خوفاً من الصواريخ المضادة ونيران القناصة، يقوم الجيش بإغلاق الطرق المحاذية للسياج الحدودي مع غزة، وشاطئ "زكيم".

كما تم وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت في غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.





كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".





كما تم الإعلان عن اغتيال أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.





أفادت قناة الجزيرة القطرية، فجر الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادياً بارزاً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.





وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.





وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



