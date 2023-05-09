الصحة بغزة: عدد من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، بوجود عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.وأفادت قناة (الجزيرة) القطرية، فجر الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادياً بارزاً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.