جيش الاحتلال يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، إغلاق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قليل من تنفيذ غارات مفاجئة على القطاع.ونقل المتحدث باسم الجيش، إعلان منسق أعمال الحكومة، غسان عليان عن إغلاق معبري بيت حانون/إيرز، وكرم أبو سالم من وإلى إسرائيل فوراً وحتى إشعار آخر.وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.