أول تعليق من بن غفير وسموتريتش على القصف الإسرائيل المفاجئ بالقطاع
علق كل من وزير الأمن القومي المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلائيل سموتريتش، على القصف الإسرائيلي المفاجئ على القطاع.
وقال بن غفير عبر (تويتر): "حان الوقت الآن".
وأضاف: "أهنئ رئيس الوزراء على النشاط الاستباقي في غزة، هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".
كما قال سموتريتش: "بالوقت والزمان المناسب شكراً للجيش وقوات الأمن على التنفيذ ولرئيس الوزراء وقوات الأمن على الصدارة"، وفق تعبيره.
وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.
وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.
التعليقات