أول تعليق من بن غفير وسموتريتش على القصف الإسرائيل المفاجئ بالقطاع

وقال بن غفير عبر (تويتر): "حان الوقت الآن".

وأضاف: " أهنئ رئيس الوزراء على النشاط الاستباقي في غزة، هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".





كما قال سموتريتش: "بالوقت والزمان المناسب شكراً للجيش وقوات الأمن على التنفيذ ولرئيس الوزراء وقوات الأمن على الصدارة"، وفق تعبيره.



