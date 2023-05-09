الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بعد قصف إسرائيلي مفاجئ على القطاع





وأهابت وزارة الداخلية، بغزة، بالمواطنين الحذر من تداول أية معلومات أو أخبار غير صادرة عن الجهات الرسمية، ولنحافظ جميعاً على استقرار الجبهة الداخلية في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.





ودعت الوزارة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن يكونوا صمام أمان لأبناء شعبنا بالتثبت من الأخبار قبل نشرها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً في ظل قصف إسرائيل مفاجئ على القطاع.وقالت الوزارة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها "أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع التطورات الميدانية في ظل تنفيذ الاحتلال لعدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة".وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.