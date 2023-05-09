الجزيرة: جيش الاحتلال يغتال قيادي بارز في سرايا القدس بقطاع غزة





وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.





وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.









يتبع ،،











من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة الجزيرة القطرية، فجر الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادي بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.