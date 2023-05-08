شؤون فلسطينية

ما حقيقة قرب التوصل لاتفاق صفقة تبادل أسرى؟.. قيادي بحماس يجيب

ما حقيقة قرب التوصل لاتفاق صفقة تبادل أسرى؟.. قيادي بحماس يجيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الحركة زاهر جبارين، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول قرب اتفاق تبادل أسرى بين الحركة والاحتلال.

وقال جبارين إن حكومة الاحتلال تكذب ولا يوجد أي تقدم في ملف تبادل الأسرى، مؤكدا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تكذب على عوائل الجنود الأسرى بشأن صفقة تبادل أسرى ولا صحة لأكاذيب نتنياهو التي يلجأ لها عقب كل أزمة يتعرض لها.

وقال إن الاحتلال يُماطل في ملف التبادل، ولا يزال غير مستعد لدفع ثمن حريتهم، مبينا أنّ ما يعيق عقد صفقة تبادل هو تردد الاحتلال وعدم جهوزيته لاتخاذ القرار بعقدها ودفع الثمن.

وأوضح جبارين أن هناك إطار عام وثمن لأي صفقة تبادل أسرى ونتنياهو والحكومات المتعاقبة لا يريدون دفعه، وقبل سنوات كان هناك تقدم في الصفقة لكن عدم جهوزية الاحتلال لدفع الثمن تراجعت.

وأكد جبارين على أن أبواب (حماس) مفتوحة لكل من يستطيع أن يقدم جهداً في هذا الملف والعديد من الوسطاء طرقوا أبوابنا، ومنهم السويسريون والنرويجيين والألمان والأتراك والقطريون والمصريون، والوساطة المصرية هي أساسية في هذا الملف.

ولفت جبارين إلى أن الوسطاء يتفهمون الإطار الانساني الذي قدمه رئيس حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار لإجراء صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، ونحن مصرون عليه.

وشدد على أن مطالب المقاومة في هذا الإطار الالتزام بصفقة وفاء الأحرار، والإفراج عن جميع الأسرى المعاد اعتقالهم في صفة وفاء الأحرار الأولى، مشيرا إلى أنه من مطالب المقاومة كذلك الإفراج عن كبار السن والأسرى القدماء والأشبال والأسيرات الماجدات والأسرى المرضى.

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