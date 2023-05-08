دولي

وقف مفاعلات محطة زاباروجيا النووية تحسّبا لهجوم أوكراني

وقف مفاعلات محطة زاباروجيا النووية تحسّبا لهجوم أوكراني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، وقف مفاعلات محطة زابوروجيه الكهرذرية تحسّبا لاستفزازات قوات كييف التي تحضر لهجومها المضاد.

وأشار باليتسكي إلى أن قوات كييف "بدأت في تصريف المياه من السدود" على نهر دنيبر شمالا، مما قد يؤدي إلى انهيار سد كاخوفكا المحاذي للمحطة وإغراق محيطها، بحسب مقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "ارتفع مستوى المياه في خزان كاخوفكا إلى 17.08 متر ونحن نتفهم أن هذا تلاعب مفتعل، وتم تعليق عمل المفاعلات النووية في المحطة" بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالخطوات التي قد يقدم عليها نظام كييف.

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