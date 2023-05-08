شؤون فلسطينية

رداً على حراك المعلمين.. التربية: إعادة الحسومات تأخرت لأسباب فنية وستتم إعادتها الأسبوع المقبل

رداً على حراك المعلمين.. التربية: إعادة الحسومات تأخرت لأسباب فنية وستتم إعادتها الأسبوع المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ردت وزارة التربية والتعليم على حراك المعلمين الذي قرر استئناف الإضراب بسبب ما وصفه "تنصل الحكومة من اتفاقها" بعدم صرف الحسومات من رواتب المعلمين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن إعادة الحسومات تأخرت لأسباب فنية وستتم إعادتها كافة الأسبوع المقبل.

وشددت الوزارة على أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع المعلمين مؤخراً، والتي أفضت لتعليق إضراب حراك المعلمين.

كما أكدت على أهمية استمرار انتظام العملية التعليمية، والجهوزية الكاملة لتنظيم امتحان الثانوية العامة في موعده.

وكان حراك المعلمين أعلن عن استئناف الإضراب في كافة مدارس ومرافق التعليم بالضفة الغربية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء باستثناء "التوجيهي" بسبب عدم التزام الحكومة بدفع الخصومات للمعلمين.

ودعا حراك المعلمين في بيان له مساء اليوم الاثنين، كافة القطاعات الحكومية وأولياء الأمور إلى اعتصام مركزي أمام المقاطعة يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحًا للمطالبة بصرف الراتب كاملاً ولمناشدة الرئيس محمود عباس بحماية القطاع الحكومي".

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