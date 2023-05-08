وزير الداخلية يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي فأم مينه تشينه، بمقره في دار رئاسة الوزراء في العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور سفير فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي والوفد المرافق.ونقل اللواء هب الريح تحيات القيادة الفلسطينية إلى القيادة الفيتنامية، معبرا عن شكر فلسطين وقيادتها وشعبها لفيتنام، حزبا وحكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة والمؤيدة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه العادل من أجل الحرية والإستقلال.وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا اهتمام القيادة الفلسطينية بمواصلة الجهود لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، لما فيه تطورها وازدهارها.بدوره، رحب رئيس الوزراء الفيتنامي بهذه الزيارة، مؤكدا مواقف بلاده الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.وتمنى أن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين بشكل عام وبين وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة الأمن العام في بلاده بشكل خاص، كما طلب من اللواء هب الريح نقل تحياته وتحيات الأمين العام للحزب الشيوعي، ورئيس الدولة، ورئيس البرلمان الفيتنامي، إلى القيادة الفلسطينية.