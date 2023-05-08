شؤون فلسطينية

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين لهذا السبب

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص "حاد" في التمويل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في فلسطين سامر عبد الجابر لوكالة (رويترز) إنه "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".

وأضاف "سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60 بالمئة من الحالات الحالية، اعتبارا من يونيو".

وتابع "يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية".

وأشار عبد الجابر إلى أن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفا في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام.

وأضاف أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس آب.

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