جمعية المخابز بغزة لـ "دنيا الوطن": قرار جديد بخصوص وزن "ربطة الخبز "

خاص دنيا الوطنكشفت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عن قرار جديد بخصوص وزن ربطة الخبز، وسعرها في كافة المخابز للمواطنين.وأوضحت الجمعية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الاثنين، أنه تم التوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني بغزة على زيادة وزن ربطه الخبز لتصبح 3 كيلو جرام.وبينت أن القرار سيسري ابتداءاً من يوم السبت الموافق13/5/2023 مع ثبات سعر الربطة 8 شيكل للمواطن من داخل المخبز.بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن قرارها بزيادة وزن ربطة الخبز لـ 3 كيلو غرام بسعر 8 شواكل.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "قررنا بالتعاون مع جمعية أصحاب المخابز زيادة وزن ربطة الخبز اعتباراً من السبت المقبل، ليصبح وزن الربطة 3 كيلو غرامات بسعر 8 شواكل"