الحركة الأسيرة تصدر بيانًا حول هجوم مصلحة السجون على سعدات ورفاقه

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة بياناً اليوم الاثنين، بخصوص الهجمة المسعورة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على الأسير القائد أحمد سعادات ورفاقه.وقالت اللجنة إن الحركة الأسيرة تفاجأت صباح اليوم بهجمةٍ شرسةٍ من قوات القمع الإسرائيلية لسجن ريمون؛ استهدفت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات وعددٍ من قيادات الجبهة الشعبية، وذلك بحجة توجيه خلايا لمقاومة الاحتلال من داخل السجون وامتلاكها معلومات عن هذه الخلايا.ونفت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة هذه الاتهامات الكيدية، واعتبرتها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة يريد الاحتلال من ورائها إيجاد غطاء لاستهداف سعدات ورفاقه.وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا أنها في حالة انعقادٍ دائم لمتابعة مستجدات الهجوم، وذلك لدراسة الخطوات اللازمة والمناسبة للتصدي لهذه الهجمة المسعورة وهذا العدوان الهمجي، ووضع حد لمحاولات الاحتلال البائسة لتصدير فشله في مواجهة شعبنا في الخارج إلى ساحة السجون من خلال الانتقام من الأسرى العزل.