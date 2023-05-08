شؤون فلسطينية

الرجوب: رئيس "الفيفا" يزور فلسطين الأحد المقبل

الرجوب: رئيس "الفيفا" يزور فلسطين الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، سيصل فلسطين في زيارة تاريخية يوم الأحد المقبل.

وأوضح الرجوب، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل المباراة الودية بين المنتخبين الأولمبيين الفلسطيني والأردني، وزيارة إنفانتينو، أن رئيس (الفيفا) سيرافقه 3 أعضاء من المكتب التنفيذي، هم: هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وأشار إلى أن إنفانتينو والضيوف سيحظون باستقبال في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ثم سينطلقون إلى باقي الفعاليات المقررة الأحد المقبل.

وأضاف أنه على هامش الزيارة، ستقام مباراة ودية بين المنتخبين الأولمبي الفلسطيني وشقيقه الأردني، على ملعب الخضر، الذي سيُطلق عليه اسم "استاد بيليه" نسبة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل، آملا  أن تحظى الزيارة والمباراة بحضور جماهيري غفير في الملعب يؤكد أهمية قضيتنا على المسرح العربي والعالمي.

وقال الرجوب: "نأمل أن يغادرنا الضيوف وهم مقتنعون بمسألتين: الأولى، أن يفهموا ظروفنا والتحديات التي نواجهها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والثانية أن يكونوا مقتنعين أننا قادرون على بناء دولة مستقلة، تكون فيها الرياضة مكوناً أساسياً".

بدوره، أكد المحافظ حميد أن هذا الحدث الرياضي الضخم، مهمٌّ لخدمة الرياضة الفلسطينية وخدمة قضية شعبنا، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات في المحافظة للتحضير لهذه الزيارة.

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