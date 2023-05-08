شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد يمثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بفعاليات الاعتصام الأسبوعي الداعم للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال وذلك داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة والذي ينظم كل يوم اثنين بمدينة غزة.

وترأس الوفد حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة برفقة عدد من كوادر ومدراء وموظفي الهيئة.

ويأتي هذا الاعتصام لمساندة الأسرى المرضى والمعتقلين الإداريين دعما لخطوتهم بتحديد السقف الزمني للاعتقال الإداري.

وأكد قنيطة عبر الحديث مع وسائل الإعلام المختلفة عن سياسة دولة الفصل العنصري والتي تقوم أساسا على مبدأ إقصاء الآخر التي تنكرت لكثير من هذه الضمانات القانونية في سياق ما يعرف بالاعتقال الإداري الذي يستخدم كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وهو يهدف الى استنزاف أعمار الفلسطينيين في السجون دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

ودعا قنيطة مؤسسات المجتمع الدولي لتفعيل دور المحاسبة استنادا للمعايير القانونية حسب القانون الدولي التي يجب أن تكف عن سياسة الصمت والوقوف عاجزه أمام هذه الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات القائمة بالاحتلال، خاصة في ظل ما تشهده قضية الأسرى من تطورات خطيرة ومحاولات جادة للمساس بحياة وحقوق الأسرى البواسل علي يد الحكومة اليمينة المتطرفة.

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