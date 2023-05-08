الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

رام الله - دنيا الوطنتزامنا مع اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، الاثنين، تقرير الربع الأول لعام 2023 حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المهام الطبية للجمعية، حيث أظهر التقرير ارتفاعا حاداً في نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها المهام الطبية بزيادة مقدارها 286% عن ذات الفترة من العام السابق.فمنذ بداية العام تعرضت مهام الجمعية الطبية الى 89 انتهاكا بالإضافة إلى 139 حالة منع وصول إلى القدس. وتنوعت الانتهاكات ما بين منع أو إعاقة الوصول إلى محتاجي الخدمة الطبية الطارئة، والاعتداء على الطواقم والمركبات، واستخدام مركبات الاسعاف كدروع لجنود الاحتلال، ومنع الوصول إلى القدس ما يضطر الطواقم إلى نقل المرضى من مركبة إسعاف إلى أخرى عبر الحواجز العسكرية.بدوره، قال المدير العام للجمعية، مروان الجيلاني: "رغم أن الحق في الحماية حق أساسي يكفله القانون الدولي الإنساني للمهام الطبية، إلا أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال أدائها لعملها الإنساني في تقديم الخدمات الاسعافية، بما يشمل اطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز/الصوت، والاعتداء الجسدي المباشر، إضافة إلى تهديد الطواقم بالسلاح، والاعتداءات اللفظية عليهم، والاحتجاز".ومن الجدير ذكره أنه منذ مطلع العام الجاري تعرضت مهام الجمعية الطبية لعدد من الاعتداءات شديدة الخطورة تمثلت في رشق المستوطنين الحجارة على مركبات الاسعاف واطلاق النار عليها في منطقة حوارة، بالاضافة الى استخدام قوات الاحتلال مركبات الإسعاف كدروع لجنودها ولإطلاق النار من خلفها وذلك في حادثتي انتهاك في مخيم عقبة جبر بأريحا ومنطقة طولكرم، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم أفراد أو وحدات أو وسائل النقل الطبي في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم.