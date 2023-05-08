شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تزامنا مع اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، الاثنين، تقرير الربع الأول لعام 2023 حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المهام الطبية للجمعية، حيث أظهر التقرير ارتفاعا حاداً في نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها المهام الطبية بزيادة مقدارها  286% عن ذات الفترة من العام السابق.

فمنذ بداية العام تعرضت مهام الجمعية الطبية  الى 89 انتهاكا بالإضافة إلى 139 حالة منع وصول إلى القدس. وتنوعت الانتهاكات ما بين منع أو إعاقة الوصول إلى محتاجي الخدمة الطبية الطارئة، والاعتداء على الطواقم والمركبات، واستخدام مركبات الاسعاف كدروع لجنود الاحتلال، ومنع الوصول إلى القدس ما يضطر الطواقم إلى نقل المرضى من مركبة إسعاف إلى أخرى عبر الحواجز العسكرية.

بدوره، قال المدير العام للجمعية، مروان الجيلاني: "رغم أن الحق في الحماية حق أساسي يكفله القانون الدولي الإنساني للمهام الطبية، إلا أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال أدائها لعملها الإنساني في تقديم الخدمات الاسعافية، بما يشمل اطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز/الصوت، والاعتداء الجسدي المباشر، إضافة إلى تهديد الطواقم بالسلاح، والاعتداءات اللفظية عليهم، والاحتجاز".

ومن الجدير ذكره أنه منذ مطلع العام الجاري تعرضت مهام الجمعية الطبية لعدد من الاعتداءات شديدة الخطورة تمثلت في رشق المستوطنين الحجارة على مركبات الاسعاف واطلاق النار عليها  في منطقة حوارة، بالاضافة الى استخدام قوات الاحتلال مركبات الإسعاف كدروع لجنودها ولإطلاق النار من خلفها وذلك في حادثتي انتهاك في مخيم عقبة جبر بأريحا ومنطقة طولكرم، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم أفراد أو وحدات أو وسائل النقل الطبي في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يقر خطة لإحياء ذكرى النكبة الـ 75.. ويصدر عدة قرارات

مجلس الوزراء يقر خطة لإحياء ذكرى النكبة الـ 75.. ويصدر عدة قرارات

الحركة الأسيرة تصدر بيانًا حول هجوم مصلحة السجون على سعدات ورفاقه

الحركة الأسيرة تصدر بيانًا حول هجوم مصلحة السجون على سعدات ورفاقه

أطر صحفية تصدر بياناً حول تطورات انتخابات نقابة الصحفيين

أطر صحفية تصدر بياناً حول تطورات انتخابات نقابة الصحفيين

الرجوب: رئيس &quot;الفيفا&quot; يزور فلسطين الأحد المقبل

الرجوب: رئيس "الفيفا" يزور فلسطين الأحد المقبل

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

الهلال الأحمر يصدر تقرير الربع الأول لانتهاكات الاحتلال بحق المهام الطبية للجمعية

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بتقديم دولة عربية مساعدات عاجلة للسودان

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان