الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

ووقع الوزيران اتفاقية تعاون ثقافي نصت على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل زيارات الوفود الثقافية ، وتبادل الخبراء والمختصين في مجالات ثقافية مختلفة، وتشجيع الإنتاجات الفنية المشتركة، وتبادل المنتجات الثقافية، وإقامة أيام ثقافية متبادلة في كلا البلدين ضمن الفعاليات الوطنية والثقافية التي تقام في البلدين، وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المختصة في مجال التراث الثقافي غير المادي .



والتقى الوزير أبو سيف على هامش اجتماعات وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين التي تمثلها فلسطين في اليونسكو، وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي وأكد على ضرورة تواصل التنسيق والتعاون المشترك بين فلسطين والجزائر في المؤسسات الثقافية الدولية من أجل تعزيز وتمكين الثقافة العربية.



كما التقى بوزير الثقافة الفنزويلي ارنيستو فيليغاس بولجاك ووزيرة الثقافة الهندروسية و مدير مركز التراث العالمي لزاري اسومو.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف نظيره الكوبي ألبيدو ألونزو ، على هامش اجتماع وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين، وناقش معه تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكداً على ضرورة أن تكون الثقافة عنصراً اساسياً في تمتين علاقة كوبا بفلسطين، مشددين على العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.