شؤون فلسطينية

إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية

إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أحيت جامعة الدول العربية في مقرها الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وذلك في فعالية نظمت بالشراكة بين الهيئة ومندوبية قطاع فلسطين في الجامعة، بحضور عربي ودولي وذوي أسرى.

وجاءت الفعالية على شكل ندوة افتتحت وأديرت من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، وتبعها كلمة رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، والذي تحدث فيها عن مجمل قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعرض إحصائيات وبيانات تكشف مدى حجم الجريمة التي يتعرض لها مناضلينا، تحديداً في الفترة الأخيرة، والتي تعالت فيها الأصوات الصهيونية المتطرفة لتحويل حياتهم في زنازينهم الى جحيم.

وتضمن المحور الثاني عدد من الأوراق المتخصصة في العديد من قضايا الأسرى، حيث تحدث مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ثائر شريتح عن سياسة الاعتقال الإداري وتوسع الاحتلال في استخدامها وخطورتها، فيما تحدث رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة عن جريمة احتجاز الجثامين ومخالفتها لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وقدم رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان عن الجرائم الطبية والقتل والموت الذي يرسمه الاحتلال لأسرانا، فما عرض الناشط في مجال الأسرى والعمل الوطني عصام بكر تفاصيل مهمة تتعلق بالمسيرة النضالية لشهداء الحركة الأسيرة.

وخصص المحور الثالث لشهادات وتجارب ذوي الأسرى، حيث تحدث كل من: والدة عميد أسرى المحافظات الجنوبية ( غزة ) أم ضياء الآغا المعتقل منذ ٣١ عاماً، ووالد الأسير باسل عريف المعتقل منذ ٢١ عاماً، ووالد الأسير محمد الحلبي المعتقل منذ٧ سنوات.

وشهد أحياء الفعالية عرض فيلم من إنتاج الهيئة ٢٠٢٣ خصص لهذه الفعالية، كما تم فتح الاستفسارات والمداخلات للمشاركين والحضور العرب والدوليين.

يذكر أنه سيصدر بيان رسمي ومخرجات وتوصيات لهذه الفعالية عن جامعة الدول العربية ومندوبية فلسطين لدى الجامعة، ستعمم على دول الجامعة والمندوبيات ووسائل الإعلام.

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