شؤون فلسطينية

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الاثنين، بأعضاء مجلس إدارة مجلس اتحاد مقدمي خدمات المياه لبحث سبل وآليات وتطوير الأعمال والقضايا المتعلقة بمقدمي خدمات المياه، والترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه المنوي عقده في شهر تموز القادم ودور سلطة المياه الريادي في هذا الجانب، من خلال تسليط الضوء على القضايا المحورية والتي تنسجم مع الأهداف الرئيسية للمؤتمر.

وأكد غنيم على أهمية تعزيز دور المواطن عن طريق رفع التوعية بمجمل قضايا قطاع المياه ودور المؤسسات العاملة في هذا القطاع، الى جانب أهمية نقل التجارب الناجحة ومتابعة التوصيات والنتائج التي يخرج بها المؤتمر لضمان إيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق.

كما أكد على أهمية تسليط الضوء على معاناة المواطن الفلسطيني في قضية المياه والتحديات التي تواجه مصادر المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال وسعيه الدائم للسيطرة على المصادر المائية لحرمان الفلسطينيين منها.

وفي ختام اللقاء ثمن الأعضاء دور سلطة المياه في رفع كفاءة مقدمي خدمات المياه في فلسطين وتوفير الدعم اللازم لتطوير الخدمة وديمومتها.

أخبار ذات صلة

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية

إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

تنويه من شركة الكهرباء للمواطنين في 7 مناطق بمدينة غزة

تنويه من شركة الكهرباء للمواطنين في 7 مناطق بمدينة غزة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتفعيل المشاركة في فعاليات الدعم للأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتفعيل المشاركة في فعاليات الدعم للأسرى

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الضمير تحذر من قرار تعليق المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من برنامج الغذاء العالمي بغزة

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

الوزير أبو سيف يلتقي نظيره الكوبي وعدداً من وزراء ثقافة مجموعة 77 والصين

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

عكرمة صبري: مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

الأوقاف تعقد مقابلات شفوية لاختيار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

الأوقاف تعقد مقابلات شفوية لاختيار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري