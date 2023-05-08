غنيم يلتقي اتحاد مقدمي خدمات المياه

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الاثنين، بأعضاء مجلس إدارة مجلس اتحاد مقدمي خدمات المياه لبحث سبل وآليات وتطوير الأعمال والقضايا المتعلقة بمقدمي خدمات المياه، والترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر اتحاد مقدمي خدمات المياه المنوي عقده في شهر تموز القادم ودور سلطة المياه الريادي في هذا الجانب، من خلال تسليط الضوء على القضايا المحورية والتي تنسجم مع الأهداف الرئيسية للمؤتمر.وأكد غنيم على أهمية تعزيز دور المواطن عن طريق رفع التوعية بمجمل قضايا قطاع المياه ودور المؤسسات العاملة في هذا القطاع، الى جانب أهمية نقل التجارب الناجحة ومتابعة التوصيات والنتائج التي يخرج بها المؤتمر لضمان إيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق.كما أكد على أهمية تسليط الضوء على معاناة المواطن الفلسطيني في قضية المياه والتحديات التي تواجه مصادر المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال وسعيه الدائم للسيطرة على المصادر المائية لحرمان الفلسطينيين منها.وفي ختام اللقاء ثمن الأعضاء دور سلطة المياه في رفع كفاءة مقدمي خدمات المياه في فلسطين وتوفير الدعم اللازم لتطوير الخدمة وديمومتها.