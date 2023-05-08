شؤون فلسطينية

تنويه من شركة الكهرباء للمواطنين في 7 مناطق بمدينة غزة

تنويه من شركة الكهرباء للمواطنين في 7 مناطق بمدينة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، اليوم الاثنين، تنويها للمواطنين القاطنين في 7 مناطق وهي (الخالدي، الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، الهلال، الشرطة، شركة الاتصالات، مول صافي).

ونوهت الشركة في تصريح لها، للمواطنين في المناطق المذكورة إلى أن أعمال تطوير ضرورية ستنفذها طواقم الشركة في المناطق وسط مدينة غزة.

وأضافت، أن هذا الامر سيستدعي فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 9/5/2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً(9:00-12:00) لذا اقتضى التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص.

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