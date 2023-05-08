شؤون فلسطينية

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة
الأسير أحمد سعدات
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على نقل إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأسير أحمد سعدات والبعض من رفاقه إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الإثنين، إنه "لن يكسر إرادتهم، ونحذر الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشية ضد أسرانا".

وأكدت أن اقتحام قوات القمع لأقسام عدّة في سجن رامون، وتفتيشها، والاعتداء على القائد أحمد سعدات (أبو غسان)، ورفاقه الأسرى عاهد غلمة ووليد حناتشة، ونقلهم إلى أقبية العزل والتحقيق؛ جريمة لن تكسر إرادتهم وإرادة أسرانا.

وحذرت الحركة، الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشيّة وانتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق أسرانا، ونحمّله المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وأكدت أن قضيتهم ستبقى قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لن يتركهم، وسيبقى والمقاومة على عهد الوفاء لهم حتى نيلهم الحرية.

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