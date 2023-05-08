ما الملف الذي سيناقشه نتنياهو مع كبار مستشاري بايدن؟



ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم في القدس مع اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط.



ولفتت الصحيفة إلى أن مستشاري بايدن قد أنهيا زيارة إلى السعودية في إطار الجهود التي تقودها واشنطن في محاولة لتطبيع العلاقات بين الطرفين، التي لم تؤد حتى الآن إلى انفراج.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيلتقي في القدس مع اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.