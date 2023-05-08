دولي

ما الملف الذي سيناقشه نتنياهو مع كبار مستشاري بايدن؟

ما الملف الذي سيناقشه نتنياهو مع كبار مستشاري بايدن؟
ما الملف الذي سيناقشه نتنياهو مع كبار مستشاري بايدن؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيلتقي في القدس مع اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم في القدس مع اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستشاري بايدن قد أنهيا زيارة إلى السعودية في إطار الجهود التي تقودها واشنطن في محاولة لتطبيع العلاقات بين الطرفين، التي لم تؤد حتى الآن إلى انفراج.

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