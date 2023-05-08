محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

ستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، المستشارة بالتعاون الإيطالي لحقوق النساء سارة سانجوليانو، بمشاركة أمل أبو سرور، وحضور الجهات المختصة ذات العلاقة بمؤسسة المحافظة.





جاء ذلك في إطار مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بمشروع مركز تواصل من خلال الشراكة مع شؤون المحافظات و وزارة شؤون المرأة والهادف إلى تقديم الدعم والتدريب لقطاع المرأة.

رام الله - دنيا الوطنوأشاد المحافظ أبو بكر بدور التعاون الإيطالي وما قدمه خلال الفترة الماضية من دعم لهذا المشروع الحيوي والمهم والذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها، مؤكداً على حالة الشراكة والتعاون مع وزارة شؤون المرأة، وكافة المؤسسات والقطاع النسوي على مستوى المحافظة من خلال دائرة النوع الإجتماعي بالمحافظة.وأشار إلى أهمية إستكمال المشروع وإستمراره لما حققه من مساهمة مميزة من خلال البرامج والتدريبات وورش العمل، مؤكداً على اولوية تطوير هذه الأفكار تجاه مشاريع صغيرة لتمكين النساء وتعزيز مكانتهن الإقتصادية.من جانبها، عبرت سانجوليانو عن الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر على الإستقبال والتعاون، متحدثةً عن تجرية مركز تواصل واهمية هذه التجربة، مشيرةً إلى المساعي لإستكمال المشروع، والإستمرار بالتعاون.إلى ذلك، خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات والمخرجات للمتابعة وتنسيق الجهود والتعاون المشترك.