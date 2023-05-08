شؤون فلسطينية

غزة: اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية

غزة: اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، اجتماعاً دوريا لها ناقشت فيه عدد من الملفات والمواضيع الهامة، أهمها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عدد من الوزارات، كما بحثت ملف تداول العملات الرقمية والحوالات المالية في قطاع غزة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب الأعضاء هدى نعيم، سالم سلامة، يوسف الشرافي، يحيى شامية.

وحول مقترح تعديل مدة التقادم الواردة في المادة (563/1) من قانون التجارة رقم (2) لسنة 2014، وبعد مناقشة المقترح مع الإدارة القانونية بالمجلس والاطلاع على رأي جهات الاختصاص ومن ضمنهم الغرفة التجارية، رفضت اللجنة المقترح المقدم
لتعارضه مع الهدف الذي وضع لأجله في سرعة المعاملات للأوراق التجارية.

كما ناقشت اللجنة عدداً من تقارير ديوان الرقابة لعدد من الوزارات التي تخص عملها، وقررت عقد جلسات استماع لتلك الوزارات للوقوف على تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير.

وفيما يتعلق بظاهرة تداول العملات الرقمية ناقشت اللجنة خطة عمل لإعداد تقرير بشأن تداول العملات الرقمية والحوالات المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي في قطاع غزة.

وأقرًّت اللجنة مجموعة من الخطوات المتعلقة بعقد جلسات تشاورية وجلسات عمل للخروج بمجموعة من التوصيات تشكل درعاً وحصانة للمجتمع المحلي من الظواهر السلبية الناتجة عن تلك الممارسات.

أخبار ذات صلة

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة

حماس تعلق على نقل الاحتلال الأسير سعدات لجهة مجهولة

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

الأوقاف تعقد مقابلات شفوية لاختيار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

الأوقاف تعقد مقابلات شفوية لاختيار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج

غزة: اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية

غزة: اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

سلطة جودة البيئة تتابع عمليات الاعتداء على محمية سوبا في الخليل

سلطة جودة البيئة تتابع عمليات الاعتداء على محمية سوبا في الخليل

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

مركز فلسطين: تزايد متصاعد في أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل المستشارة بالتعاون الإيطالي سارة سانجوليانو

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

الجبهة العربية الفلسطينية تدين طرح الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة

سلطة جودة البيئة تتابع عمليات الاعتداء على محمية سوبا في الخليل

سلطة جودة البيئة تتابع عمليات الاعتداء على محمية سوبا في الخليل

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى القادة سعدات وغلمي وحناتشة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى القادة سعدات وغلمي وحناتشة

المقاومة الشعبية: قيادة الحركة السياسية والعسكرية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آخر التطورات

المقاومة الشعبية: قيادة الحركة السياسية والعسكرية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آخر التطورات

النضال الشعبي تدعو شعبنا وفصائلة لأوسع مشاركة لدعم الأسرى فى سجون الأحتلال

النضال الشعبي تدعو شعبنا وفصائلة لأوسع مشاركة لدعم الأسرى فى سجون الأحتلال

تجمع حرية يدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والمقدسات

تجمع حرية يدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والمقدسات

منوعات

شاهد.. إدارة مطعم تطرد المحجبات يثير غضب المصريين

شاهد.. إدارة مطعم تطرد المحجبات يثير غضب المصريين

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري