سلطة جودة البيئة تتابع عمليات الاعتداء على محمية سوبا في الخليل

رام الله - دنيا الوطنتابعت طواقم سلطة جودة البيئة في محافظة الخليل، عمليات الاعتداء والتخريب وقطع للأشجار في محمية سوبا الطبيعية في مدينة دورا جنوب الخليل.وأجرت طواقم سلطة جودة البيئة بالتنسيق مع مديرية زراعة محافظة الخليل، كشفاً ورقابة على الموقع للوقوف على عملية الاعتداء، إذ تم تحويل الملف إلى شرطة السياحة والآثار والبيئة لاستكمال إجراءات التحقيق.وكانت سلطة جودة البيئة في المحافظة تلقت في وقت سابق معلومات من أحد النشطاء البيئيين في المنطقة عن أعمال تخريبية في المحمية، إذ إن عمليات الاعتداء على المحميات الطبيعية تعد مخالفة لقانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة والتشريعات البيئية ذات العلاقة.