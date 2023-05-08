طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
نشرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء، الموافق 9 أيار/ مايو 2023.
وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/18) للتحميل اضغط هنا
وأضافت: كما سيكون للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) للتحميل اضغط هنا
وشددت علة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.
كما وطالبت الوزارة المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لتسهيل سفرهم وإحضار ما يلزم.
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