الخارجية: مجموعة جديدة من جاليتنا في السودان بطريقها إلى معبر أرقين باتجاه غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن دفعة جديدة من جاليتنا في السودان ممن تم إجلاؤهم غادرت، اليوم الإثنين، ميناء بورتسودان، باتجاه معبر ارقين على الحدود السودانية المصرية، في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة.وأوضح السفير الديك، أن حافلة تقل 20 مواطناً وطالباً تحركت باتجاه معبر ارقين على الحدود السودانية المصرية، بإشراف خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان، كما تحرك ثمانية من مواطنينا من الخرطوم باتجاه المعبر، في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر.