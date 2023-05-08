المقاومة الشعبية: قيادة الحركة السياسية والعسكرية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آخر التطورات

وفي سياق متصل، قدم الأمين العام تقريراً مفصلاً، حول زيارته التي قام بها على رأس وفد من الحركة إلى جمهورية سوريا الشقيقة، في سبيل حشد الطاقات وجهود الأمة لنصرة شعبنا وقضيته العادلة، واضعاً الجميع في صورة اللقاءات والاجتماعات مع الشخصيات والهيئات الرسمية والشعبية التي التقاها وشارك بها.









رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اجتماعاً موسعاً، برئاسة أبو قاسم دغمش الأمين العام للحركة، وبحضور أعضاء مجلس شورى الحركة، وقيادة المجلس العسكري، وممثلي دوائر الحركة المختلفة، حيث استعرض خلالها الأمين العام تطورات الأوضاع الميدانية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد العدوان على شعبنا والمقدسات والأسرى.ونعى المجتمعون أبناء شعبنا الأبرار، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية وأراضي 48.وأكدوا على ضرورة التمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها، لدحر الاحتلال عن أرضنا المقدسة، ومواصلة معركة الإعداد والتجهيز للدفاع عن شعبنا ومقدساته.كما شدد الأمين العام للحركة، على بذل الجهود الصادقة من أجل تحرير أسرانا من قيدهم كي يعودوا لأحضان عوائلهم وشعبهم.