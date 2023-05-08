شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو شعبنا وفصائلة لأوسع مشاركة لدعم الأسرى فى سجون الأحتلال

النضال الشعبي تدعو شعبنا وفصائلة لأوسع مشاركة لدعم الأسرى فى سجون الأحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناهض شبات ممثل جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والأسلامية، أن الشعب الفلسطيني وفصائله يقفون مع الأسرى فى نضالهم المشروع وضد الأجراءات الفاشية والعنصرية من قبل مصلحة السجون وحكومة الأحتلال  بحق الأسرى.

وجاء ذلك، فى كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة فى الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة  الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة.

ووجه شبات التحية  إلى أهالي الأسرى وإلى كل أسرانا داخل سجون الاحتلال والى الاسرى الاداريين والى الاسير وليد دقة  رغم القهر والظلم  ولخطورة وضعه الصحة الخطير   ولكل الأسرى  طليعة شعبنا الفلسطينى.

وأضاف شبات أن  أكثر من الف أسير أدارى  سيخوضون اضرابا نضاليا رفضا لسياسة الاعتقال الادارى الظالم بحق أسرانا  وتعبير عن رفض للممارسات التعسفية والوحشية وأساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت واقبية السجون والمعتقلات في معركة الأرادة ضد أدارة سجون الاحتلال وذلك للضغط على سلطات الأحتلال لإلغاء أعتقالهم الذي يعد أنتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية  وهو أعتقال لاقانونى ولا أنسانى مخالف لكل الأعراف والمبادئ الدولية.

وطالب تنفيذ  القانون الدولى وعدم التعامل بالازدواجية ونقول للجنائية الدولية التى  امرت  بأصدار قرار بأعتقال بوتن وأين هى من جرائم الأحتلال في كل بقاع الأرض أمام مسمع ومرئ العالم وعليها ان ت فتح التحقيق في جرائم الأحتلال وأن يكون على أجندتها محاكمة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة، وطالب مجلس الامن لأتخاذ أجراءات واضحة بحق الحكومة العنصرية حكومة بن غفير وسموترتش ونتنياهو العنصرية الفاشية المهدده للسلم والامن الدولى.

وحمل شبات  حكومة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى و الأداريين ومايترتب علية من أجراءات قمعية وفاشية بحق الأسرى الاداريين في نضالهم المشروع لتحقيق مطالبهم العادله..وان لا ننتظر شهيدا اخر داخل سجون الاحتلال وأن تكون قضية الاسرى  قضية يومية.

ودعا وسائل الاعلام المختلفة ورواد التواصل الاجتماعى لدعم وإسناد الأسرى الاداريين والأسرى المرضى في معركتهم ونضالهم ضد مصلحة السجون الإسرائيلية وفضح سياسة الاحتلال بحق الأسرى من سياسة الاهمال الطبى المتعمد باغتيال وبقتل أسرانا واحتجاز جثامين الشهداء الاسرى و ضرورة الفعل الشعبى المساند لهم في كافة المحطات النضالية الوطنية للحركة الاسيرة في ضرورة الوقوف دوما معهم في نضالاتهم ضد فاشية إدارة السجون وإجراءاتها العنصرية.




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