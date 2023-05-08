شؤون فلسطينية

تجمع حرية يدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والمقدسات

تجمع حرية يدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والمقدسات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بإدانة سلوك المستوطنين في الأراضي المحتلة عموماً، وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص.

ودعا التجمع إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على منع اعتداءات مستوطنيها على المسجد الأقصى.

وحث على اتخاذ إجراءات تضمن الحماية للأماكن المقدسة ودور العبادة في الأراضي المحتلة، للحيلولة دون انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب التجمع، الأردن بالقيام بالدور المنوط بها في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى، باعتبارها صاحبة الوصاية القانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية.

وجدد دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية برفع وتيرة التعاون الدولي وفضح جرائم الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وملاحقته عليها أمام القضاء الدولي لاسيما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما ودعا التجمع المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان لفضح سياسات الاحتلال العنصرية في مدينة القدس المحتلة، وعلى وجه الخصوص عدوان المستوطنين المتواصل على المسجد الأقصى.

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