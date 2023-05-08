مركز حماية يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير دقة

وأكد المركز أن طريقة التعاطي مع دقة إمعان في سياسة الإهمال الطبي وإصرار واضح على تصفيته بدم بارد.

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بشدة ما تقوم به إدارة السجون في دولة الاحتلال بحق الأسرى وسياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي ينتج عنها فقدان الأسرى والمعتقلين لحياتهم كما حدث مؤخرا مع الأسير خضر عدنان، والمشهد يتكرر مع الأسير المريض وليد دقة بعد تدهور حالته الصحية والدخول في مرحلة الخطر وقد يفارق الحياة في أية لحظة.وبحسب متابعة مركز حماية، فإن قوات الاحتلال نقلت الأسير وليد دقة قبل فترة لعيادة سجن الرملة وهو في حالة صحية سيئة، بعد أن أجرى الأسير دقةعملية استئصال لجزء من رئته اليمنى قبل أسبوعين وبحاجة لمتابعة صحية مكثفة.وحذر مركز حماية من المساس بالأسرى والتعرض لهم ضمن مخططات "بن غفير" العنصرية والتي تقود السجون لمرحلة قاسية من الانتهاكات.وينظر بخطورة بالغة إلى السياسة الممنهجة التي يتم التعاطي فيها مع ملف الأسرى والمعتقلين.وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، كما والتدخل العاجل لإنقاذ الأسير وليد دقة قبل أن يفارق الحياة.